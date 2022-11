Sudí Pavel Orel odpískal letos v září utkání Ligy národů (Bulharsko–Gibraltar 5:1). To pro něj byla konečná. Následně jej česká komise rozhodčích z výkonnostních důvodů vyřadila z mezinárodní listiny. „To mě hodně překvapilo. Byl nejlépe hodnocený a měl šanci se posunout dál," diví se Petřík s tím, že komise vedená Radkem Příhodou nejspíše dobře ví, proč k tomuto kroku sáhla.

Na Orlovo místo navrhla Komise rozhodčích výkonnému výboru Marka Radinu a Dominika Starého. „FIFA však požaduje, aby měli sudí za sebou v domácích soutěžích odsloužené dva roky. Dobře ví, proč ten požadavek má. Podle mě na tuto pozici oba pánové ještě nedorostli," neskrývá názor bývalý mezinárodní rozhodčí Petřík.

Nominaci zmíněného dua považuje za krok, který není fér vůči ostatním arbitrům. „Nominace je v pravomoci Komise rozhodčích, ale toto rozhodnutí nepovažuji za správné. Když si promítnete jejich zápasy, dělají hrubé chyby a jsou opravování VARem. Mohli ještě chvíli počkat," míní bývalý šéf Komise rozhodčích pro soutěže v Čechách.

Je třeba prý vždycky zvážit, jakou mají sudí perspektivu, je nutno posoudit fyzické i jazykové předpoklady. „Určitě bych ale vycházel z toho, zda splňují nařízení FIFA," dodává Petřík. Vůči svým rozhodcovským nástupcům je kritický, ale je jasné, že to nemyslí zle. Naznačuje, že by sudí měli sbírat zkušenosti a posouvat se výš postupně. Sám se „propískal" do ligy za osm let, další sezony trvala cesta na mezinárodní listinu. „Když jsem se do ligy dostal, pískal jsem jedno utkání na podzim a jedno na jaře."

Začínat by podle Petříka mohli talentovaní sudí, kteří se posunou do profesionálních soutěží, ve Fortuna národní lize. „Pokud to tam rozhodčímu půjde, posunul by se do první ligy a dál by se s ním mělo pracovat. Členové komise by s ním měli rozebírat zápasy. Taky by po pár kolech měla přijít pauza, třeba i kvůli mediálnímu tlaku," domnívá se Petřík.

Tohle všechno ale stojí čas a momentálně tedy český rozhodčí chybí v nominaci na mistrovství světa v Kataru. „Nemáme teď osobnosti, jakými byli Královec nebo Krondl. Proto si netroufám říct, kdy se zase na velkém turnaji objeví český rozhodčí," smutní Petřík.

Jasnou odpověď nemá ani na to, jak se bude na šampionátu v Kataru pískat. „Sudí mají vždycky seminář, kde FIFA řekne, v jakém trendu utkání řídit. Vždycky dá na něco důraz, třeba na trestání surové hry. Dá najevo, co chce a co nechce," tvrdí expert ve studiu Přímák. „Byl bych rád, aby rozhodčí hru pouštěli a byla plynulejší. Zdraví hráčů ale musí být na prvním místě. Surovou hru je třeba nemilosrdně trestat, jako tomu bylo na posledních šampionátech," dodává Jan Malý, vedoucí fotbalové sekce Sport.cz a Práva.