Gólman je největším hrdinou. Jasín Bunú, který je známý pod přezdívkou Bono, se opravdu zaskvěl. Španělé ho nepřekonali ani jednou nejen v zápase, ale ani z penalt. První v rozstřelu napálil Sarabia do tyče, Soler a Busquets pak ztroskotali na marockém brankáři.

„Penalty jsou trochu o intuici, trochu i o štěstí. Hlavně že jsme je zvládli vítězně, to je nejdůležitější. Klobouk dolů před celým týmem, kluci to neskutečně odmakali. Není snadné zůstat plně koncentrovaný po celých 120 minut proti Španělsku, které po většinu zápasu dominuje na míči. Teď se chceme soustředit na další zápas, jít do něj se stejnou chutí a odhodláním jako dosud," pochvaluje si Bunú.