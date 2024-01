Nejlepším českým fotbalovým starším dorostencem byl zvolen Krulich z Jablonce

Krulich se v létě vrátil z FC Turín do Čech a postupně se probojoval do základní sestavy Jablonce. V podzimní části sezony si v lize připsal 12 startů a dva góly. V říjnu také pomohl reprezentaci do 19 let k postupu do elitní fáze kvalifikace mistrovství Evropy.

„Je to velká čest získat takové ocenění, když vezmu v potaz, jací hráči to vyhráli v minulosti. Samozřejmě velký podíl na tom mají mí spoluhráči v Jablonci a celý realizační tým,“ uvedl na pódiu Krulich. „V kariéře si dávám zatím spíše krátkodobé cíle. Na jaře bychom se chtěli s Jabloncem v tabulce posunout trochu nahoru a s reprezentací do 19 let postoupit na Euro,“ doplnil.

Sedmnáctiletý Rus v anketě dvakrát po sobě zvítězil mezi mladším dorostem a tentokrát se poprvé prosadil ve starší kategorii. Třetí Baier na podzim úspěšně zaskočil v plzeňské brance při zranění tehdejší gólmanské jedničky Viktorie Jindřicha Staňka.

Nejlepší mladší dorostenec Naskos hraje za reprezentaci do 19 let, s níž na podzim postoupil do elitní fáze kvalifikace mistrovství Evropy. Talentem v ženské kategorii se stala Albina Goretkiová, kmenová hráčka Slavie aktuálně hostující v Liberci.

Mezi trenéry žen tentokrát nezvítězil kouč reprezentace Karel Rada, který se neumístil ani mezi první trojkou. Z triumfu se radoval slávistický trenér Karel Piták. Futsalovým koučem roku se potřetí za sebou stal Marek Kopecký, který nedávno převzal reprezentační mužstvo po Tomáši Neumannovi.

Grassroots galavečer tradičně oceňuje nejlepší hráče a trenéry v kategoriích mládežnického, ženského a neprofesionálního fotbalu včetně futsalu. Nejlepší profesionální hráče vyhlašuje asociace v anketě Fotbalista roku.