Neprůstřelný Reichl vychytal výhru a pak překvapil. Ideální to nebylo, řekl brankář Bohemians

První ligový zápas v dresu Bohemians, první nula. Ideální začátek?

Jak se to vezme. Zakládám si na tom, abych podal bezchybný výkon, a vím, že tam byly rezervy. Bylo to ode mě nervózní: vyhodil jsem tři čtyři balony, do toho časté ztráty... Každopádně v Pardubicích bude těžké vyhrávat, protože mají mladý a dravý tým, daří se jim kombinační fotbal. Líbilo se mi, jak oni hráli. Ovšem je důležité i takové zápasy zvládat, nebudeme pokaždé soupeře valit.

Nejste k sobě až moc kritický? Několikrát jste tým vyloženě zachránil.

Jsem už takový, pokaždé chci stoprocentní výkon. I v rozehrávce. Někdy něco vyhodím a působím špatně na mužstvo. Nebo zbytečně kopnu míč do autu, když můžeme hrát. Jsem na sebe kritický, chci být lepší a lepší. (bouchá pěstí do stolu)

Do ligy vstoupili Klokani výhrou v Pardubicích 😍 O výhře rozhodl Hůlka a několika skvělými zákroky se uvedl Reichl 🦘 PARÁDNÍ START 💚#BOHEMKADOTOHO #PCEBOH pic.twitter.com/rh9oDXERif — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) July 22, 2023

Kdy vám bylo nejhůř? Při závaru v první půli, když měly Pardubice několik šancí?

Tehdy jsem měl štěstí hlavně při první střele, že mě to trefilo tam, kde jsem stál. Pak jsem zmenšil úhel a zase jsem měl kliku. A dál už si to moc nepamatuju. Snad jen, že se kluci vrhali do střel a pomohli mi. Naštěstí jsme to ustáli.

Trenér Jaroslav Veselý řekl, že vám rychlý gól paradoxně moc nepomohl. Souhlasíte?

Nějaký čas jsme měli zápas pod kontrolou, jenže pak jsme po lehkých ztrátách nabídli Pardubicím možnost vrátit se do hry. Dostaly se do tlaku a my jsme pak přežili několik šancí. Řekli jsme si v kabině, že druhý poločas musí být lepší, jenže ani pak to nebylo ono. Ztráceli jsme jednoduché míče, ale ubojovali jsme to a máme první výhru.

Zapotil jste se, viďte?

Pár zákroků tam bylo, ale musím zdůraznit, že kluci dobře bránili. Důležité bylo, že jsem na většinu střel viděl a mohl si situaci i střelce načíst.

Pomohla vám i velká podpora fanoušků? V Pardubicích jste si díky nim mohli připadat jako doma.

Všiml jsem si toho už při rozcvičce. Byl to jeden z důvodů, proč jsem sem šel, Bohemka má skvělé fanoušky. Sám vím, že se v Ďolíčku hostům hraje těžko. Fanoušci byli skvělí, ale já to ani moc to nevnímám. Byl jsem v zápase a snažil jsem se být se svým týmem.

Jak se vlastně seběhl váš přestup z Hradce Králové?

Mermomocí jsem odtud nechtěl, město i kluky z týmu mám strašně rád. Prožil jsme tam krásného dva a půl roku, budu rád vzpomínat. Ale taky chci poznávat nové lidi a zkusit život v Praze, zažít něco nového. Teď jsem Bohemák a budu pro klub chtít vyhrávat každý zápas.

Nalákala vás do Bohemians i Konferenční liga?