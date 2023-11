Novák v Jablonci málem slavil na lavičce. V zahraničí chtěli rozehraného hráče, vysvětlil návrat

Jsme domluvení až do léta, to je jasný. Ale pak uvidíme. Taky záleží, jestli a jak budu hrát.

Chtěl jsem to mít uzavřené už dva týdny zpátky. Jenže se vždy nějaký kluby ozvaly a vždy chtěly čas. Furt se na něco čekalo. Ale už před dvěma týdny jsem se rozhodl, že jestli to nevyjde, tak podepíšu v Sigmě. Taky v agentuře mi furt říkali, že mám ještě vydržet, tak jsem čekal, ale byl jsem už v minulém kole se Zlínem podvědomě rozhodnutý. Čekalo se, ale bohužel, nebo možná bohudík zahraničí neklaplo. Teď jsem hráč Sigmy.

Stoprocentně. Kluky znám vlastně celý život, takže to bylo dalším impulsem, abych podepsal Sigmě. Těch kluků je víc. A jsem doma, na stadion to mám kousek.

Jak se mám, a tak. (směje se) Na Jablonec vzpomínám v dobrém. Měl jsem to tady hrozně rád. Nemohli jsme si na nic stěžovat, co se řeklo, to se dodrželo. Určitě Jablonci budu držet palce. Ale škoda, že jsme nevyhráli, protože jsme na to podle mě měli. Z lavičky to člověk samozřejmě vidí trochu jinak, ale byla tady podle mě šance vyhrát.