An-Nasr chystá pro Ronalda velkolepé uvítání na stadionu

Ronaldo podepsal s an-Nasrem na konci prosince smlouvu do roku 2025 a nyní je podle médií na cestě do Saúdské Arábie. Na sociálních sítích zveřejnil video, na němž je s rodinou v soukromém letadle. "Ahoj kluci, brzy se uvidíme," řekl Ronaldo do kamery.