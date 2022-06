Když ne šinkanzen, tak aspoň parní lokomotiva, vysvětluje nutnost změn Kratina

Předseda Petr Fousek šéfuje fotbalové asociaci rok. Vidíte na něm a na celém výkonném výboru ochotu ke změnám, nebo jste ze situace zklamaný?

„Vlastně nevím, proč si Petr Fousek nevezme změny za své. Dám příklad. Každý normální člověk, který kdy viděl nějakou korporaci, ví, že finanční ředitel nemůže být v organizaci pod představenstvem a dalšími dvěma lidmi, kteří navíc financím nerozumí. To je přece absurdní. Na fotbalové asociaci to tak je a nás jen za to, že to říkáme, někdo nazývá jakobíny. Petr Fousek dostává jednoduché podklady, dostával je ještě předtím, než byl zvolen. Široce jsme se o nich i s moravskými reformními delegáty bavili. Víceméně jsme si odsouhlasili, že to chceme. Je nepochopitelné, proč si transparentnost, která je navíc na úrovni pro mateřské školy, nevezme."

Už před volbami se ale objevovala varování, že Petr Fousek nemusí být rázný předseda, ale že je spíš diplomatem. Proč jste na koncensus s ním přistoupili?

„Protože jsme nechtěli tříštit reformní síly."

Nebyla to chyba, když se na to díváte zpátky? Neprosadili jste všechno, co jste chtěli.

„To je spíš otázka pro moravské kluky, oni cítili, že to Petru Fouskovi dluží. Před pěti lety na nymburské valné hromadě kandidoval na funkci předsedy, i když za panující konstelace byl proti Martinu Malíkovi bez šance. Proto teď chtěli před volbou koncensus, takže jsme na dohodu přistoupili. Věřili jsme přitom, že program byl alespoň v jeho zásadách oběma stranami odsouhlasen. Bylo naší chybou, že jsme nepodepsali regulérní koaliční smlouvu nebo si neodsouhlasili body s termíny jejich splnění. Když však nebudeme upozorňovat na to, že se něco neděje, konzervativní strana zase sílí. Všude dostáváme na držku. Vláďa Šmicer někam přijde, a ačkoliv máme vliv jen dvou členů výkonného výboru, což je vliv malý, dostává to všude sežrat. Slyší, že F-evoluce nic nedělá. On odpovídá, že jsme nevyhráli, že máme ve výboru jen dva členy ze dvanácti. Je to složité."

Několik týdnů před valnou hromadou jste rázně vystoupil a kritizoval jste vedení asociace. Jak fotbalové hnutí vaše vystoupení přijalo?

„I v rámci hnutí jsou lidé, kteří jsou rádi, že se věci pojmenují. Další zase tvrdí, ať je klid, ať se fotbalu hlavně nedělá špatná reklama a ať se to takhle pytlíkuje dál. My říkáme, že na to není čas, protože zájem lidí bude upadat a vysychat. Snažíme se říkat věci konkrétně."

Předseda Fousek proti vám vystoupil s hodně ostrou reakcí. Prohlásil mimo jiné, že pokud jste chlap, měl byste se mu ve volbách postavit. Chování F-evoluce přirovnal k chování islámských fundamentalistů. Vaše odpověď?

„Osobní výpady nebudu komentovat, ale vyjádřím se jinak. Touha po změnách v českém fotbale je velká. Stanovy FAČR, což je základní dokument, kterým se asociace řídí, mají v sobě jasný postup, jak těchto změn můžete dosáhnout. Kluby svolávají mimořádnou valnou hromadu dle daných pravidel. Navíc, pan Fousek i pan Šidliak jako místopředseda o celém procesu věděli. Nejméně dvakrát jsme jim to na schůzkách říkali a několikrát je o tom informoval i člen výkonného výboru Tomáš Neumann. Pokud mají kluby dle stanov možnost mimořádnou valnou hromadu svolat, nevidíme důvod, proč by ji nemohly využít."

Získalo ve vašich očích současné vedení fotbalu vůbec nějaké plusové body?