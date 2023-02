Na galavečeru FIFA budou podle médií chybět nominovaní z Realu Madrid

Na večerním vyhlášení fotbalových cen The Best pořádané mezinárodní federací FIFA nedorazí nikdo z nominovaných z Realu Madrid. Podle španělských médií za to mohou zákulisní zprávy o vítězství Lionela Messiho z Paris St. Germain před Karimem Benzemou i kouče argentinských mistrů světa Lionela Scaloniho před trenérem Bílého baletu Carlem Ancelottim.

Foto: Juan Medina, Reuters Karim Benzema z Realu MadridFoto : Juan Medina, Reuters

Článek Real, který loni ovládl španělskou nejvyšší soutěž i Ligu mistrů, má na galavečeru v Paříži zastupovat jen ředitel klubu Emilio Butragueňo. Madridský celek má tento týden i nabitý program, ve čtvrtek ho čeká pohárový souboj s Barcelonou. Média připomínají, že galavečery FIFA vynechával i někdejší kanonýr Realu Cristiano Ronaldo v letech, když měl zprávy, že cenu pro hráče roku nezíská. Ostatní Nejlepším fotbalistou podle FIFA bude jeden z trojice Messi, Mbappé, Benzema