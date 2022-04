Šustr je po výpovědi v Senici připravený živit se i rukama. Miliony v polštáři nemám, tvrdí kouč

Už od začátku sezony bylo znát, že po finanční stránce to není v Senici zdaleka komfortní. Poslední měsíce to ovšem vyvrcholilo. Vedení klubu přestalo plnit veškeré závazky, nefungovalo tam už v podstatě nic.

Já jsem do poslední chvíle doufal, že zůstanu u mužstva až do konce sezony a že se s vedením domluvíme na splátkách dlužných peněz. Když se ale ukázalo, že pro druhou stranu sliby z očí do očí ani podání ruky neznamenaly vůbec nic, zlomilo se to ve mně. Řekl jsem si, že bude lepší, když odejdu. S Petrem Maléřem jsme v tom byli zajedno.