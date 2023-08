Otazníky o prodeji, změna brankářské jedničky a druhý Haaland. Doženou United městské rivaly?

Nizozemský trenér v to zajisté doufá, a přestavuje si proto mužstvo k obrazu svému. Po dlouhých dvanácti letech v týmu skončil španělský gólman David de Gea, na jehož místo United za více než 52 milionů euro (přes 1,2 miliardy korun) přivedli André Onanu z Interu Milán. Důvod? Ten je nad slunce jasný, největší slabinou bývalé jedničky byla totiž nepřesvědčivá hra nohama. Onana je naopak v rozehrávce jistější a daleko odvážnější, takže se nebojí ani ošemetné situace řešit krátkými přihrávkami na stopery, namísto odkopů na tribunu. Ten Hagovu filozofii tak splňuje do puntíku.

Investice se ale nezastavily jen mezi třemi tyčemi. V součtu téměř 150 milionů euro (více než 3,5 miliardy korun) vysázel manchesterský celek za dva ofenzivní fotbalisty, Masona Mounta z Chelsea a Rasmuse Höjlunda z Atalanty. A ačkoliv první jmenovaný přišel přímo z kádru dlouholetého konkurenta a někteří fanoušci Blues po oznámení přestupu s chutí pálili jeho dres, asi o něco důležitější bude to, aby druhá z posil byla trefou do černého.

Dvacetiletý Dán totiž platí za typického hrotového útočníka, což je přesně pozice, kde United v poslední době tlačí bota. Pětinásobný nejlepší fotbalista Cristiano Ronaldo ten Hagovi neseděl do stylu hry a ač během své první sezony po návratu do United skóroval pravidelně, v zimě se po neshodách s tehdy poměrně novým trenérem pakoval dohrát bohatou kariéru v Saúdské Arábii. Rudí ďáblové si tedy na půl roku zapůjčili Wouta Weghorsta, který ale díru do světa neudělal. Snahu a tvrdou práci bez míče, či schopnost pomoci spoluhráčům v soubojích sice vytáhlému forvardovi upřít nešlo, ale bilance 0+1 za sedmnáct ligových utkání by byla nelichotivá i pro útočníka ze sestupujícího týmu...