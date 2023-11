Sparta ani Slavia nevyšly, bude šance ve čtvrtfinále? Vedoucí tým ČFL si na postup věří

Když byla Velvarům přisouzena Opava, lehce zavtipkoval, že třetiligový celek bude hrát pohár i na jaře. To by znamenalo postup do čtvrtfinále, mezi osmičku nejlepších. „Chtěli jsme hrát doma, což se povedlo. Mít Spartu, Slavii nebo Plzeň by bylo asi moc, tohle je opravdu hratelné a myslím, že bychom mohli postoupit. Opava vždy měla super fanoušky, jen fotbal tam momentálně není na takové úrovni, když nehrají první ligu. Jsou pro nás přijatelným soupeřem,“ věřil si Vedral.