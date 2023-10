Polská pohádka! Postup do ligy, stříbro, pohárový triumf, reprezentace. Teď český záložník útočí na titul

V Česku kdysi neprorazil, byť se o to snažil v dresu Hradce Králové sebevíc. Před šesti lety proto sbalil kufry a nabral severní kurz. Ani on si nepomyslel, jaký pohádkový příběh během následujících sezon napíše. Vždyť v létě 2018 přicházel do druholigového polského Rakówa… Teď je záložník Petr Schwarz vicemistrem Polska, vítězem Polského poháru. A nyní se Slaskem Vratislav vede Ekstraklasu.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Petr Schwarz (vlevo) a Jaromír Zmrhal během tréninku fotbalové reprezentace

Článek „Pochopitelně se mi o tomhle ani nezdálo. Jsem moc spokojený. Navíc mi velkou radost dělá jednoroční dcerka Emma,“ rozplývá se Schwarz. Se Slaskem zažívá fantastický podzim. Po dvou sezonách, kdy klub hrál o záchranu, v té letošní válí. Po 11. kole vede polskou ligu, tým navíc vytvořil klubový rekord v počtu sedmi vítězných zápasů v řadě. Skončila až v neděli smolnou remízou s Górnikem (1:1). „Série byla krásná, velká škoda, že jsme ji neprodloužili. Ani jsme nerozehrávali z půlky, rozhodčí odpískal po brance Górniku konec zápasu. O to to pro nás bylo smutnější. Na druhou stranu každý ví, čím si Slask v posledních dvou sezonách prošel. Na podzim jsme úplně jinde, za což jsme všichni rádi. Klub se mění a stoupá,“ říká Schwarz. Reprezentace Brabec: Sežrat se v Albánii nenecháme Rodák z Náchoda, který do profesionálního fotbalu vstoupil v dresu Hradce Králové (v české lize debutoval v 19 letech), považuje výkonnostní a výsledkový vzestup Vratislavi za malý zázrak. Má ho prý na svědomí z velké části trenér Jacek Magiera, který Slask převzal v dubnu, kdy se celek nacházel v kritické situaci. „Dokázal opravdu zázrak. Nikdo totiž už nepředpokládal, že se zachráníme. Klub mu poté nabídl prodloužení smlouvy, do které si kouč zasadil spoustu kompetencí. Má právo rozhodovat o mnoha věcech. Vyměnilo se také vedení včetně prezidenta a sportovního ředitele. Klub patří městu, starosta Vratislavi je v kontaktu s trenérem i ředitelem. A co se týká mužstva, obrovský posun jsme udělali v organizaci hry,“ uvádí Schwarzu důvody zmrtvýchvstání Slasku. Zázračnou štaci ale prožil také předtím v Rakówu. Ještě v sezoně 2018/2019 s klubem objížděl druholigové stadiony, o rok později se stal polským vicemistrem. Navíc byl u triumfu v Polském poháru. Usedne nyní se Slaskem na polský fotbalový trůn? Fotbal Fotbalový kalendář je přeplněný, varuje šéf Celtiku. Zašli jsme příliš daleko „Titul je podle mě asi silné slovo. Samozřejmě, každý sportovec má nejvyšší cíle, ale druhou stranu musíme být upřímní. Víme, kde jsme se pohybovali poslední dva roky. Teď na podzim jsme měli fajnovou sérii, ale kádr pořád nemáme takový, jako Legia Varšava nebo Lech Poznaň,“ podotýká 31letý ofenzivní záložník, který před rokem dostal premiérovou pozvánku do reprezentace. V Polsku je šestým rokem, tamní soutěž mu přirostla k srdci. Jestli v ní ale bude pokračovat i v příští sezoně, neví. Po té nynější mu vyprší ve Vratislavi smlouva. „Ekstraklasu považuju za atraktivnější než českou ligu. Krásné stadiony, fanoušci. Navíc Vratislav mám, dá se říct, za barákem. Když máme dva dny volna, okamžitě s rodinou jedeme domů do Hradce Králové. Ohledně mojí fotbalové budoucnosti bych věštil. Musím ale říct, že velkým lákadlem je pro mě nový stadion v Hradci. Je vážně nádherný,“ dodává Schwarz. Dost možná v budoucnu rozšíří svoji bilanci 40 startů v české lize. Nicméně nyní má před sebou velký sen – stát se mistrem Polska. Přímák Sparta vede i v červených kartách. Olatunji, Kuchta i Krejčí jdou na hranu. Takové hráče mám rád, chválí kouč

Reklama