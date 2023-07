Anglický velkoklub v rukou nejbohatšího rappera světa? Manžel Beyoncé nabízí přes 2 miliardy liber

"Několik britských klubů už Američané vlastní, například Manchester United, Liverpool nebo Chelsea. Jay by do fotbalu také rád investoval, ideálně do klubu, který je známý mezi fanoušky po celém světě. Tottenham do této kategorie zapadá," uvedl nejmenovaný spolupracovník rappera. "Uvidíme, zdali bude pan Lewis propuštěn na svobodu. Pokud ne, Jay o koupi začne vážně přemýšlet," dodal.