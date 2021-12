Anglie řeší Coufala. Elitní sudí se českého reprezentanta zastává

Esto fue penalti y segunda amarilla para Coufal, harto me tenéis @premierleague . pic.twitter.com/KZSyTSmEoW

„Tohle rozhodnutí bylo špatné, o tom není pochyb. Hráč West Hamu Vladimír Coufal sebral míč Lacazettovi. Byl to čistý a velmi dobrý zákrok. Jak tohle mohla být penalta?" divil se Clattenburg v svém sloupku pro Daily Mail.

„VAR Peter Bankes měl poslat Anthonyho Taylora k monitoru na hřišti a penalta i žlutá karta pro Coufala měly být zrušeny. OK, z penalty gól nepadl, ale West Ham dohrával v deseti," pokračoval bývalý sudí.

„Bál se Banks, který je u VARu nezkušený, že naštve Taylora, jednoho z nejostřílenějších rozhodčích? Taylor to vyhodnotil špatně. Byla to jasné chyba, kvůli takovým situacím VAR existuje. Nemůžu uvěřit, že Bankes neporadil Taylorovi, aby se šel podívat," dodal Clattenburg.

„Myslím, že rozhodčí Anthony Taylor to možná posoudil správně. Vladimír Coufal zasáhl míč, ale podle mě měl mít lepší kontakt s balonem. Možná ho měl jen špičkou odkopnout, nebo naplno (míč) trefit. Pořád si myslím, že sudí nařizovat penaltu nemusel. Ale to, co po zasažení míče následovalo, bylo asi pro jeho rozhodnutí klíčové," uvedl Moyes.