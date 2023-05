V úvodu druhého poločasu se mohl Newcastle vrátit do zápasu, Isak však hlavou mířil pouze do tyče. O dvě minuty později zvonila branková konstrukce i na druhém konci hřiště, když se Martinelli trefil do břevna. Zvýšit na 2:0 se podařilo hostům v 70. minutě, kdy si zpětnou přihrávku Martinelliho srazil do vlastní sítě Schär.