Artetovo dilema v brance. Raya opět chyboval a Ramsdale čeká

Na první pohled by se mohlo zdát, že není nic lepšího než mít vyrovnanou dvojici brankářů světových parametrů. Ramsdale se po příchodu ze Sheffieldu stal v minulých dvou sezonách jasnou jedničkou. Téměř nechyboval, fanoušci Gunners ho začali milovat. Koncem května 25letý anglický reprezentační gólman podepsal novou smlouvu do roku 2026 s opcí na dalších 12 měsíců. Přišlo ale léto, dvojka Matt Turner odešel do Nottinghamu a Arsenal si pořídil 28letého Davida Rayu z Brentfordu. Aktuálně na hostování se závazkem na trvalý přestup kolem 750 milionů korun. Podle ESPN tak anglický gigant učinil kvůli jiným velkým letním transferům.

Možná překvapivě se Raya stal jedničkou, Ramsdale odchytal zatím jen pět ligových zápasů a tři v domácích pohárech. Španěl si však fanoušky ani experty zatím příliš nezískal. Podle statistik Premier League vyrobil v sezoně už dvě chyby přímo vedoucí k inkasovanému gólu (Arsenal jich eviduje celkem pět, nejvíce z celé soutěže). Nezdarů má však daleko víc, naposledy v úterý na půdě Lutonu neodhadl rohový kop soupeře, následně ho vinou nepřesvědčivého zákroku prostřelil po zemi Ross Barkley. Chyboval i proti Lens, Chelsea, Tottenhamu nebo Newcastlu.

„Brankář je jediná pozice, na které o sobě nemůžete pochybovat. Musíte být plní sebevědomí. Ale nyní vidíme, že ať už je v brance Arsenalu kdokoli, necítí se sebejistě. Gólmani mají velký strach,“ upozornil pro BBC současný trenér portugalské reprezentace Roberto Martínez na to, že ani Ramsdale, když už dostane příležitost, nepůsobí tak přesvědčivě jako po většinu času v minulých ročnících.

Čisté svědomí po vyrovnávající brance Lutonu nemůže mít David Raya. 🇪🇸👀#LUTARS - 2:2 pic.twitter.com/GLfelYAytz — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) December 5, 2023

Pro Rayu má být plus zejména kvalitnější rozehrávka. „V dnešní době je posedlost mít brankáře fotbalistu taková, že se zapomíná na základy – chytání střel nebo vybíhání na centry. Luton ukázal, jak se taková zaváhání trestají. Rayova situace by byla mnohem těžší, kdyby ho tým nezachránil, což někdy potřebujete,“ připomněl legendární kanonýr Alan Shearer pro Arsenal šťastnou přestřelku, kterou gólem na 4:3 v 97. minutě rozsekl Declan Rice.

Arteta se své jedničky logicky zastával, i když na otázky britských novinářů odpovídal spíše vyhýbavě, nekonkrétně. „Musíme lépe bránit situace jako tým. Existují určité věci, které vedou ke gólům, a není to o obviňování. To jsme nikdy nedělali a nebude to ani teď. Záleží, jak na to tým zareaguje, a já naše reakce miluji,“ prohlásil.

Statistiky gólmanů Arsenalu v sezoně 2023/2024 (Zdroj: Sky Sports/Opta)

Aaron Ramsdale David Raya Zápasy 8 15 Čistá konta 3 7 Inkasované góly/zápas 1 0,9 Úspěšnost zákroků 61,9 % 65,8 % Úspěšnost přihrávek 65 % 74,3 % Chyby vedoucí ke gólu 0 3 Očekávané inkasované góly 4,9 12,2

Otec Aarona Ramsdalea se v listopadu jasně vyjádřil, co si o celé situaci myslí. Podle něj nejednal klub s jeho synem fér, když došlo v květnu k podpisu nové smlouvy, ale záhy přišel nový gólman. „Aaron říká, že Raya je skvělý kluk a je radost s ním spolupracovat. Ale my vidíme, že není šťastný,“ prohlásil v podcastu Highbury Squad Ramsdale starší. „Hlavní problém je z mého pohledu následující. Předtím, než Aaron podepsal dlouhodobý kontrakt, jsem po telefonu mluvil s Artetou. Ujistil mě, že o něj má zájem a počítá s ním. Tak proč o pár měsíců později přivedl dalšího gólmana?“ nechápal počínání španělského kouče.

Podle zjištění ESPN bylo vše možná trochu jinak. Ramsdaleova předchozí smlouva platila do roku 2025 s opcí na další rok. Neexistoval žádný naléhavý časový tlak na její prodloužení, takže primární změna nebyla v prodloužení o rok, ale týkala se až zdvojnásobení platu. Klub prý Ramsdaleovi naznačil, že existuje možnost letního podpisu nového elitního brankáře, i když otec anglického reprezentanta to vyvracel.

O výbuch pozitivních emocí na Kenilworth Road se postaral Ross Barkley. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🎯



Tentokrát ale zareagoval pohotově i Arsenal, jmenovitě Kai Havertz. 🔥#LUTARS - 3:3 pic.twitter.com/VvcPCY4P0b — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) December 5, 2023

O Ramsdalea mělo najednou projevit zájem několik klubů Premier League, konkrétně Wolverhampton či Newcastle, spekuluje se o Chelsea. Pokud se v hierarchii Arsenalu nic nezmění, dávalo by to smysl i s ohledem na reprezentaci a červnové EURO 2024 v Německu. Na druhou stranu Ramsdale má vzhledem ke své smluvní situaci tak silnou pozici, že je vysoce nepravděpodobné, aby ho nechal v polovině sezony jít, aniž by měl jinou kvalitativně odpovídající dvojku.

Navíc Gunners čeká na jaře zřejmě opět po roce bitva o vytoužený domácí titul. Aktuálně jsou na čele tabulky s pětibodovým náskokem, díky úternímu dramatu na Lutonu však mají o zápas více než všichni jejich největší konkurenti. Co se Arsenalu zatím daří, je rozhodovat zápasy v posledních minutách. Kromě Lutonu se tak stalo na Brentfordu, proti City či Manchesteru United.