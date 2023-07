Bizarní komplikace. Přestup záložníka Liverpoolu do Saúdské Arábie mohou zhatit psi

Al-Ittihád by měl Liverpoolu za devětadvacetiletého Brazilce zaplatit 40 milionů liber (1,12 miliardy korun), pro hráče by měla být připravena luxusní smlouva s týdenním platem 425 tisíc liber (11,9 milionu korun).

Při ladění přestupu se ale vyskytl nečekaný problém, jak napsal například list The Sun. Domácí mazlíčci Fabinha a jeho manželky, jimiž jsou dva francouzští buldočci, jsou v Saúdské Arábii zakázaní. Jsou v zemi bráni za „nebezpečné a agresivní".

Lze ale dosáhnout výjimky, a to v případě, pokud jsou psi využíváni pro lov, hlídání domu nebo jako asistenční pro slepé. Využije Fabinho tuto skulinku, získá povolení pro své psy, nebo nakonec z přestupu sejde? The Sun píše, že hráč by mohl z tohoto důvodu od dohody odstoupit.