Chelsea pokračuje v matných výkonech. Řešení? Možná další posilování

„Když utratíte takové množství peněz, je zvláštní, když málokdo řadí Chelsea do první čtyřky. Teď to ale neznamená, že se tomu tak nestane. Jen mi za vynaložené částky nepřijde dobré, že experti a fanoušci nemají z týmu pocit, že může konkurovat těm nejlepším v Premier League,“ dodává legenda Liverpoolu Jamie Carragher.

„Ve jménech vidím potenciál, se kterým se mohou hráči stát fotbalisty světové třídy. V podstatě investovali do potenciálu v naději, že jejich skauting přesně ví, co dělá. Nejsem úplně přesvědčen, s ohledem na strategii nebo osmileté smlouvy, hráči přinesou to, co Chelsea za tuto investici potřebuje,“ dodává.