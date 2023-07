City čeká útok na sedm trofejí. Hledají ale kapitána i parťáky pro Guardiolu

Devětadvacetiletý chorvatský středopolař přestoupil z Chelsea za 25 milionů liber (687 milionů korun) plus bonusy a v novém působišti podepsal smlouvu na čtyři roky. Kromě Kovačiče se z hostování vrátil stejně starý Joao Cancelo. Už se zdálo, že po půlroce v dresu Bayernu Mnichov jsou dny portugalského beka v kádru City sečteny, ale teď to vypadá, že Cancelo může dostat druhou šanci. Vyloučen však není ani trvalý odchod, zajímá se hlavně Barcelona. Jinak se z hostování vrátili ještě hráči, u kterých se nedá předpokládat, že se v elitním týmu usadí.

New season, new threads 👕⚠️ #ManCity x @pumafootball pic.twitter.com/rf4ZO2iX6y

„Co k tomu jen říct. Bylo to neuvěřitelných sedm společných let. Nenacházím slova, kterými bych popsal svou vděčnost. Barcelona koupila neuvěřitelného hráče, ale takový je život. Snažili jsme se ho přesvědčit, aby zůstal, ale nepodařilo se. Přejeme mu jen to nejlepší," smutní Guardiola i několik týdnů po odchodu německého záložníka.

Dá se tak očekávat, že nový kapitán vzejde z této čtveřice, což připouští i Guardiola. „Hlasování proběhne, až se vrátíme z Asie do Manchesteru, Takže možná 31. července, kdy bude také známá definitivní sestava do sezony," vysvětluje kouč.

Mimo Gündogan a kádru opustil Benjamin Mendy, jenž bude nově oblékat dres francouzského Lorientu, nebo alžírský křídelník Rijád Mahriz. Ten se upsal saúdskoarabskému celku al-Ahlí. Do stejné země by stále mohl odejít i záložník Bernardo Silva. Prcuje se také se zájmem o Colea Palmera a Aymerica Laporteho.

„Chci moc poděkovat Rodovi za neuvěřitelných sedm společných let a Enzovi za poslední rok. Byli součástí našeho neuvěřitelného úspěchu a přeji jim to nejlepší, zaslouží si to. Teď hledáme, kdo by nám mohl pomoci. Ale mám dost kvality v současném týmu a zatím vše funguje. Mám v hledáčku pár lidí, ale víc říct nemůžu," mlží Guardiola.