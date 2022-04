City vzal vítězství milimetrový ofsajd! Měli jsme šance na to, abychom Liverpool porazili, litoval De Bruyne

„Myslím, že jsme hráli skvěle. Vytvořili si dostatek šancí na to, abychom zápas vyhráli. Pokud takhle odehrajeme zbytek sezony, bude to dobré," řekl po utkání záložník City Kevin de Bruyne.

Právě belgický záložník přivedl domácí zkraje zápasu do vedení. Byla to pro něj šestá trefa v posledních šesti utkáních za City. Hosté sice srovnali Jotou, do přestávky si ale Citizens vzali jednogólový náskok zásluhou Jesuse zpět. V úvodu druhé půle však srovnal senegalský kanonýr Mané.