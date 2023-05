Coventry a Sunderland zkompletovaly kvarteto účastníků play off o Premier League

Sunderland v závěrečném kole vyhrál 3:0 na hřišti Prestonu a posunul se na poslední postupovou šestou pozici na úkor Millwallu, jenž podlehl 3:4 Blackburnu. Coventry remizovalo 1:1 s Middlesbrough a zůstalo páté. Oba týmy se znovu utkají v neděli a příští středu ve dvojzápase o postup do finále, druhou semifinálovou dvojici tvoří třetí tým tabulky Luton se Sunderlandem.

Coventry se může vrátit do první ligy poprvé od roku 2001. Poté se tým dostal do finančních problémů a ocitl se krátce až ve čtvrté nejvyšší soutěži. Sunderland sestoupil z Premier League v roce 2017 a klesl až do třetí ligy, což zachytil populární dokument pro Netflix "Sunderland 'Til I Die".