Covid-19 anglickou fotbalovou ligu nepřeruší, rozhodly kluby

Soutěž má před sebou tradičně nabitý program kolem vánočních svátků, nad kterým se kvůli současné epidemické situaci vznášely pochybnosti. Od 26. prosince do 3. ledna jsou naplánována tři kola Premier League. Týmy by podle BBC měly hrát, pokud budou mít alespoň třináct hráčů do pole a brankáře.