Fanoušci West Hamu se pustili do Křetínského. Euforii vystřídalo zklamání

Nadšení fanoušků West Hamu mizí. A může za to, světe div se, český miliardář Daniel Křetínský. Ten před časem s velkou pompou koupil menšinový podíl v tradičním londýnském klubu a fanoušci se těšili na to, že se plácne přes kapsu a klub nakoupí posily. Jenže realita vypadá úplně jinak, počet posil zůstal na nule. „Na druhou stranu nejsme nuceni díky vstupu Křetínského do klubu hráče prodávat," snaží se brzdit hněv fanoušků manažer David Moyes.

Foto: @mcrugrid, Twitter Daniel Křetínský koupil podíl ve West Hamu, fanoušci po pár měsících dali najevo nelibost.Foto : @mcrugrid, Twitter

Článek V listopadu z toho byla událost číslo jedna. West Ham potvrdil, že se český pracháč stává druhým největším akcionářem klubu, a nadšení v táboře Kladivářů bylo hmatatelné na každém kroku. Fandové se těšili na posily a teď jen zírají, že se letošní zima proměnila v tomto ohledu v jedno z nejvíce neuspokojivých přestupových oken v historii West Hamu. A objevují se i názory, zda Křetínský může a dokáže posunout klub na novou úroveň. Mluvilo se o tom, že se český miliardář plácne přes kapsu a uvede se v táboře Hammers nákupem velké posily. Přesně tohle chtěli fanoušci West Hamu slyšet, jenže o to bolestnější je pro ně realita. A fanoušci zuří, cítí nevyužitou šanci a server příznivců Hammers připomíná skandování během duelu s Leicesterem: „Lži, lži, lži." Na co příznivci naráželi je jasné, chtěli upozornit, že se jim nelíbí, jak se vedení klubu chová. Server také přiznává. že fanoušci West Hamu byli po příchodu Křetínského varováni. V otevřeném dopise příznivcům přes The Evening Standard po nákupu West Hamu Křetínský jasně uvedl, že po jeho příjezdu do východního Londýna nedojde k žádnému bezhlavému rozhazování peněz a lednovému utrácení. Fanoušci West Hamu neočekávali „velké výdaje". Ale je obrovský rozdíl mezi výrazy neutrácet velké peníze a neutrácet vůbec. Zvláště ve chvíli, kdy zmíněný server upozorňuje, že má klub vlastně jednoho útočníka, žádnou konkurenci na pozici levého obránce a problémy jsou i ve středu obrany. Podobnost s problémy, které má Sparta Praha a jejímž vlastníkem je právě Daniel Křetínský, je v tomto případě opravdu náhodná... Na stranu českého boháče se kupodivu před utkáním v Newcastlu postavil manažer West Hamu Moyes. „Řeknu vám, co pro West Ham znamená (investice Křetínského). Lidé si mohou povídat, co chtějí, ale nejsme klub, který potřebuje peníze, takže z tohoto pohledu jsme v mnohem lepší pozici, než jsme kdy byli v minulých letech. Vidím, že tady je prostor pro další období růstu," prohlásil manažer Kladivářů. Foto: Tony Obrien, Reuters Český fotbalista West Hamu United Vladimír Coufal.Foto : Tony Obrien, Reuters Domnívá se, že klub prostě nemůže pokračovat v tak rychlém vzestupu, jaký se mu povedl v posledních měsících. Byť by si to jistě všichni fanoušci přáli. Spíš půjde o pozvolné posouvání výš a výš. „Zásadní je, že už nejsme fotbalový klub, který potřebuje peníze," tvrdí Moyes. S tím ale fanouškovský server úplně nesouhlasí. „Zdá se, že Moyesovy komentáře naznačují, že bychom měli být nějakým způsobem vděční nebo nadšení, protože Křetínského příchod znamená, že nepotřebujeme prodávat hráče," uvádí nejprve. „Je dobré mít vlastníka, který si může dovolit platit hypotéku. Ale to už jsme měli. A když si nemůže koupit pěkný nový nábytek do domu, tak co tady dělá?" směřuje rýpanec už přesně na Křetínského adresu kvůli tomu, že klub nezískal žádnou posilu. Nevyužité zimní přestupové okno k nákupu zvučné posily prostě berou jako zahozenou šanci.

