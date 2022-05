Finále Ligy mistrů? Hrozila katastrofa, nejděsivější zážižtek. Obránce Liverpoolu vyvrací tvrzení UEFA

„Přitom jsem byl svědkem toho, že fanoušci Liverpoolu dělali přesně to, co se od nich požadovalo. Přesto byli drženi ve vstupních bodech, aniž by dostali informace, proč tomu tak je. Organizátoři byli nejspíš vyděšeni z toho, že by se mohly opakovat scény, které jsme viděli loni při finále EURO 2020," přidal Watson.