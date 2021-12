GLOSA: Produktivní, ale starý? Albion se třese na Ronaldův střet s Rangnickem

Carrick se dušuje, že šlo čistě o taktické rozhodnutí, že mu do sestavy nikdo nemluvil. Některé komentáře však nečekaný tah do souvislosti s Rangnickem dávají.

Ještě v roce 2016, když vedl Lipsko, dostal otázku, koho by si přál do svého týmu víc, zda Ronalda nebo Argentince Lionela Messiho. Rangnick podle portálu SPORTbible odpověděl: „Bylo by absurdní představit si, že by to tady s nimi mohlo fungovat. Oba jsou příliš staří a moc drazí."