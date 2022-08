Haaland si užil povedený debut v Premier League a byl rád, že jej viděl i otec

Haaland potvrdil, že mu ligové debuty v nových působištích vycházejí. Předloni v lednu dokonce jako střídající hráč hattrickem zařídil Dortmundu v bundeslize obrat proti Augsburgu a vítězství 5:3. "Nedá se říct nic jiného, než že to byl dobrý začátek. První zápas je vždy těžký. Příprava trvá několik týdnů, vždy jsou velká očekávání. Jsem rád za svůj debut a za to, že jsem si trochu zastřílel," řekl s úsměvem Haaland pro klubovou televizi.

Norský hvězdný hráč v 36. minutě chladnokrevně otevřel skóre z penalty po faulu na svou osobu a v 65. minutě přidal pojistku po přihrávce od Kevina De Bruyneho. Poté Haaland neměl daleko k hattricku, ale hlavičkou zamířil nad.

Norský útočník se prosadil i ze hry! Průnikovka Kevina De Bruyneho byla dokonale načasovaná a Erling Haaland nezaváhal ⚽️⚽️ pic.twitter.com/JhsUtpOIMD — CANAL+ Sport CZ (@CANALSportCZ) August 7, 2022

"Mohl jsem také dosáhnout na centr Gündogana. Je to o propojeních, která trénujeme každý den. Přijde to s dalšími zápasy, ještě víc si na sebe zvykneme. O to se nebojím, bude to ještě lepší. Musí být," prohlásil Haaland po zápase, v němž za West Ham nastoupili i čeští reprezentanti Vladimír Coufal a Tomáš Souček.

"Musíme stavět na tom, co jsme dnes ukázali. Cítil jsem se dobře, mám kolem sebe fajn lidi, kteří mi pomáhají. Jsem tu šťastný, směji se a dobře trénuji. Je to 30 minut od mého posledního gólu, takže v tom musím pokračovat," doplnil.

Byl nadšený, že měl v hledišti devětačtyřicetiletého otce, který na začátku tisíciletí rovněž působil v Manchesteru City. "Je hezké, že viděl oba mé góly, protože je to pro mě jako debutanta v této soutěži velký okamžik. Doufám, že si to užil. Byl to pro mě a moji rodinu hrdý okamžik, jsem šťastný," poznamenal Haaland.

Trenér City Guardiola byl rád, že Haaland odčinil nepříliš vydařenou soutěžní premiéru za City z předchozího týdne, kdy úřadující mistr v anglickém Superpoháru prohrál s Liverpoolem 1:3. "Vím, jak se celý týden vypořádával s kritikou. Byl klidný, trénoval dobře a líbilo se mi, jakým způsobem si vzal míč na penaltu. Pokud by někdo sáhl na balon, praštil by ho snad do obličeje, i když jsou spoluhráči. Líbí se mi, že je tak sebevědomý," uvedl Guardiola.