GLOSA: Seno, slunce a hokej. Už se poprali?

Jaromír Jágr kvůli tomu snad poprvé, co vyšel ze školních lavic, začal ostatním – dokonce mladším – mužům vykat. Prý z úcty a respektu. Dvojice Ha-Ha se zase pře, kdo z nich je ve skutečnosti lhář a šermují slovy o právních krocích. Zkrátka jednání o budoucnosti reprezentačního kouče Kariho Jalonena se mění v estrádu, což slovenský Šport poměrně výstižně shrnul do titulku: „Česko vyberá trenéra. Nevymyslel by to ani Zdeněk Troška.“ A s tím se dá souhlasit, navzdory tomu, že režisér Troška ve svých filmových kouscích prokázal tuze velkou fantazii.