Lineker vyhrál soud s britským daňovým úřadem

Bývalý anglický reprezentant a populární fotbalový expert Gary Lineker uspěl s odvoláním proti britskému daňovému úřadu, jenž po něm chtěl zaplatit 4,9 milionu liber (132 milionů korun) za příjmy z let 2013-2018. Dvaašedesátiletý Lineker uvádí pořad BBC "Match of the Day" a v inkriminovaném období působil jako expert také pro BT Sport.

Foto: Danny Lawson, ČTK/AP Gary Lineker před vysíláním zápasu Manchesteru City a Burnley na BBC 18. března.Foto : Danny Lawson, ČTK/AP

Podle daňového úřadu byl v té době Lineker zaměstnancem BBC a BT Sport, soudce dnes ale rozhodl, že bývalý vynikající útočník byl na volné noze a pracoval pro oba vysílatele na smlouvu. "Proto se na pana Linekera nevztahuje zprostředkovatelská legislativa," uvedl soudce. Kolem Linekera bylo tento měsíc rušno i kvůli jeho kritice imigrační politiky vlády, po níž ho BBC stáhla z vysílání. Za svého kolegu se postavili ostatní moderátoři a odmítli se bez něj na vysílání podílet. Pořad se tak vysílal bez komentáře. O několik dnů později BBC oznámila, že se Lineker na obrazovky vrací.