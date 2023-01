Liverpool tápe, Klopp ale nehodlá utéct: Neodejdu, dokud mě nevyhodí

Poslední a pořádně ostrý direkt zasadil Kloppovým svěřencům víkendový ligový duel na hřišti Brightonu, ze kterého odešli Reds se svěšenou hlavou a jasnou porážkou 0:3, která byla ale ještě poměrně milosrdnou, vzhledem k jejich bezkrevnému představení. Sám Klopp označil výkon svého mužstva za nejhorší pod jeho vedením, s jeho hodnocením pak souhlasil i kapitán Jordan Henderson.

„Tým vypadá unaveně, nemají vůbec nic. Štávu, drajv, hlad...," všiml si ve svém tradičním sloupku MADE IN ENGLAND bývalý český reprezentant Daniel Pudil. „Pořád ale platí, že Klopp má výborný tým, který do poháru patří. Možná to nebude na nablýskanou Champions League, ale do Evropské ligy by se Liverpool vejít mohl," odhaduje muž, který v Anglii strávil coby hráč sedm sezón.

Německý kouč je anglickými experty kritizován mimo jiné za to, že neustále sází na svoje osvědčené „koně", kteří jsou ale momentálně z formy. „To jsem samozřejmě zaznamenal, jedná se komplexní problém. Jsem loajální k hráčům, každý (trenér) by měl být, ale nemyslím si, že bych to nějak přeháněl," bránil se Klopp.

Ten se ve své úspěšné trenérské kariéře zatím s mnoha překážkami nesetkal, ani přesto si ale nemyslí, že by na řešení současné situace byl krátký. „V podobné pozici jsem se zatím tolikrát neocitl, ale přesně vím, jak fungovat, když se věci nejdou tak, jak mají," věří 55letý kouč.