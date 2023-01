MADE IN ENGLAND: Bez kontroverzního gólu by United nevyhráli. West Hamu může ze dna pomoct jen jedna věc

„Upřímně, od bitvy o Manchester jsem si po říjnové přestřelce 6:3 sliboval víc. Tentokrát to taková jízda nebyla. Dominovaly obrany a hlavně první poločas byl nezáživný. United nechtěli dát City ani milimetr prostoru: třeba pozorný Fred se od Kevina De Bruyneho nehnul. I proto se mozek Citizens skoro nedostal do zápasu, jedinou výjimkou byla gólová asistence u trefy na 1:0.

Jack Grealish znovu potvrdil pozici produktivního žolíka, v derby mu na gól stačily pouhé tři minuty. Kdykoliv naskočí do zápasu, dokáže ho ovlivnit gólem nebo nahrávkou. Prý po přestupu z Aston Villy do City nečekal, že pro něj bude aklimatizace tak složitá, ale pokud takhle bude hrát dál, nemám o něj strach.

Ja bych teda řekl, že se Rashford aktivně zapojil a to až do finále celé akce. Jen se tedy nedotknul, ale to ne vždy hraje roli. Jako v tomto případě.⚽️ překvapivé rozhodnutí. https://t.co/oe7CacbG4f — Jakub Podaný (@Pod_Y39) January 14, 2023

V Anglii se celý víkend mluvilo o kontroverzním gólu United na 1:1 a jasné ofsajdové pozici Marcuse Rashforda, který ovlivnil hru. Ani já bych branku Bruna Fernandese neuznal, šlo o velkou chybu rozhodčího. Kdyby Rashford byl za míčem o tři nebo čtyři metry, tolik by do hry nezasahoval, jenže on sprintoval a vázal na sebe protihráče.

Mám pocit, že kdyby VAR tenhle gól nepotvrdil, United by nevyhráli. Místo toho se stal opak: vyrovnávací zásah je nakopl a došli si pro vítězství. Tenhle moment může fatálně ovlivnit i dostihy o titul. Druhé City ztrácí na vedoucí Arsenal už osm bodů, což v polovině sezony není málo.

Rashford se podepsal i pod vítězný gól, po návratu z mistrovství světa skóroval už posedmé za sebou. Podle mě mu hodně pomohl odchod Cristiana Ronalda, dýchá se mu o dost líp. Už teď má na kontě třikrát víc soutěžních gólů než za celou minulou sezonu. Těží z mimořádné rychlosti a má hlavu připravenou na to, že to bude on, kdo pro United odtáhne zbytek ročníku.

Velké trable má West Ham, jediný bod z posledních sedmi ligových zápasů je strašidelná bilance. Těžko se divit, že Kladiváři spadli do sestupového pásma. Po povedené minulé sezoně všichni čekali, že se bude automaticky dařit dál, jenže ve fotbale to takhle často nefunguje.

Je nesmysl, aby klub řešil další posily, v létě jich za obrovské peníze nakoupil fůru. V tuhle chvíli podle mě vede jen jedna cesta z krize: výměna trenéra. Je čas, aby dostal šanci někdo jiný. David Moyes to měl nahnuté už několikrát a teď je jasné, že tým potřebuje nový impuls. Nového trenéra s novou vizí, která tým probudí a vyčistí klima. Na změnu je ideální doba, aby tým včas začal sbírat body. Ke konci sezony by se to už pod tlakem nemuselo dařit a sestup by byl zase o něco blíž.

Dusno je po porážce 0:3 s Brightonem i v Liverpoolu, byť jeho situace není tak vážná jako v případě West Hamu. Ztráta pěti bodů na pohárové příčky je řešitelná, ovšem nejde si nevšimnout, že Reds momentálně nemají vůbec nic. Šťávu, drajv, hlad... Tým vypadá unaveně a kouč Jürgen Klopp kvůli rozsáhlé marodce nemá moc alternativ.

Liverpool byl několik sezon nahoře, odehrál spoustu těžkých zápasů a hvězdy jsou vyhaslé. Není na nich vidět, že by se jim chtělo. Pořád ale platí, že Klopp má výborný tým, který do pohárů patří. Jasně, může skončit od šestého místa níž, ale nemyslím, že by se to vážně stalo. Možná to nebude na nablýskanou Champions League, ale do Evropské ligy by se Liverpool mohl vejít.

Zato Arsenal má mnohem příjemnější starosti. První místo, jediná porážka a náskok osmi bodů. Tým Kanonýrů skvěle dozrál a je radost se na něj dívat. Rozjetému Arsenalu velí 24letý lídr Ödegaard a kolem něj září další: Saka, Martinelli, Nketiah...

Tihle borci dospěli do fáze, že je jim jedno, proti komu hrají. Bylo to vidět i v nedělním derby v aréně Tottenhamu, kde měl Arsenal už po první půli dvougólový náskok a zápas dohrál v pohodě. Své dělá i dlouhé čekání na titul, 19 let je pro každý velkoklub dost. Navíc trenér Mikel Arteta dokáže svoje hráče udržet v napětí, aby nepodlehli uspokojení.

Arsenal will win the Premier League title this year. — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) January 15, 2023