Lukaku projevil lítost. Je zpět v týmu Chelsea

Fotbalový kanonýr Romelu Lukaku se vrací zpět do kádru Chelsea. A to dokonce už pro středeční zápas Anglického poháru proti Tottenhamu. Belgický útočník měl totiž podle ostrovních médií nad situací, která vznikla po uveřejnění jeho rozhovoru pro televize Sky Italia, vyjádřit lítost. Potvrdil to i trenér Thomas Tuchel.

Foto: Tony Obrien, Reuters Kanonýr Chelsea Romelu Lukaku oslavuje svoji trefu v utkání Premier League proti Brightonu.Foto : Tony Obrien, Reuters

Článek Kouč vyřadil Lukakua z týmu pro nedělní ligové utkání proti Liverpoolu (2:2). Belgičan si v předtočeném rozhovoru pro Sky Italia totiž postěžoval na herní styl Blues a vyjádřil se v tom smyslu, že není v londýnském klubu spokojený. Vedení Blues chtělo po autorovi sedmi branek z letošní sezony omluvu a podle Tuchela se dočkalo. Německý trenér avizoval, že si s fotbalistou, za nějž Chelsea v létě vyplatila Interu Milán přibližně 98 milionů liber (téměř 3 miliardy korun), musí promluvit z očí do očí. „Omluvil se a dneska s námi zase trénoval. Měli jsme dost času, abychom si to vyjasnili a posunuli se dál,“ řekl dnes Tuchel novinářům. „Pro mě je hlavní, že to nebylo úmyslné. Nechtěl udělat takovýhle rozruch před důležitým zápasem. Je emotivní, neskrývá své názory. Byl z toho humbuk, o jaký nestojíte, ale o jeho vztahu k týmu není pochyb,“ uvedl trenér. Anglie Chelsea udržela ve šlágru s Liverpoolem druhé místo v anglické lize Že pondělní pohovor v tréninkovém centru dopadl dobře, avizovala již dříve britská média. Lukaku by se do sestavy Blues mohl vrátit už ve středu, kdy se Chelsea doma proti Kohoutům porve v Anglickém poháru o postup do finále. Osmadvacetiletého fotbalistu i tak nejspíš nemine disciplinární potrestání od vedení klubu. Lukaku se do Chelsea, jejímž hráčem byl už v letech 2011–14, vrátil letos v létě po dvouletém úspěšném působení v Interu Milán. Zatím ale zažívá na Stamford Bridge podprůměrnou sezonu: měsíc byl zraněný, v prosinci nehrál kvůli koronaviru a v 18 soutěžních zápasech vstřelil jen sedm gólů. To v Serii A se mu dařilo o poznání lépe. V Interu za dva roky zaznamenal 64 branek. Anglie Na anglické stadiony se vrátily tribuny ke stání. Zatím na zkoušku

