MADE IN ENGLAND: Nebýt Fergusona, Solskjaer by tak dlouho nevydržel

Projevilo se, že je chráněncem Alexe Fergusona, bývalého trenéra klubu, který tým přivedl ke dvěma trofejím v Lize mistrů. Pořád má obrovský vliv. Netvrdím, že rozhoduje. Ale jeho slovo má váhu. A Solskjaer byl jeho chráněnec. Jiný trenér by dostal padáka dříve.

Od doby, co Ferguson na konci sezony 2013 odešel, hledají v klubu ideálního trenéra. Moyes, Giggs, van Gaal, Mourinho a Solskjaer představují hvězdnou trenérskou sestavu. Prostředí je specifické a nároky nepředstavitelné. Bavíme se o jednom z největších a nejpopulárnějších klubů v celosvětovém měřítku. Pokud trenér nechytne začátek a okamžitě nevyhrává, má problém.

Najít ideálního muže není snadné. Liverpool má Kloppa, Manchester City Guardiolu, Chelsea zase Tuchela. Všichni svým klubům vtiskli jasné principy hry. Když nastoupili United proti Guardiolově týmu, vůbec neměli šanci. City bylo ve vzájemném zápase tak brutálně dominantní, až to bralo dech. Vůbec nedovolilo soupeři se k něčemu dostat.

Když jsem opakovaně viděl zápas Brightonu, tak musím konstatovat, že hrají lepší fotbal než United. Jasně definovaný. Každý tým by měl mít ve hře prvky, které pro něj budou charakteristické. Ale Manchester United nic takového neměl.

Nyní dostal šanci Michael Carrick, kterého jsem během štace ve West Hamu zažil jako soupeře. Je to další z „dětí" Sira Alexe.

Vlastně na trhu nevidím volného trenéra vhodného pro velikost a jméno Manchester United. Podle mého soudu promarnili šanci s Contem. V Interu odváděl fantastickou práci. Vedl tým systematicky. Měli skvělé výsledky, hráli pohledný fotbal. Conte je jako trenér hodně náročný. Ten by se do United hodil.

Mauricio Pochettino má zkušenosti s anglickým prostředím. Ale vyjednat jeho uvolnění z PSG, to může být hodně velké sousto i pro United. Šejkové vlastnící francouzský klub budou určitě chtít extrémně vysoké odstupné. A pak je tu výčet úspěchů... Francouzský pohár, Francouzský superpohár, a nic...

Trenér na Old Trafford navíc musí unést nejen břímě velkého jména klubu. Je zde ještě faktor Cristiano Ronaldo. Je to superhvězda, která má své ego. Každý takový hráč v sobě má určitou dávku sobectví. Chce hodně míčů, hodně zakončovat. Kdyby to tak nebylo, nemůže být výjimečný.