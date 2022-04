Manchester City opustí kapitán Fernandinho, kouče Guardiolu tím překvapil

"Chci hrát. Vrátím se do Brazílie, každopádně," řekl Fernandinho, který v této sezoně nastoupil jen do 13 zápasů anglické ligy a pouze šestkrát se objevil v základní sestavě.

"Páni, to jsem nevěděl. Je to pro mě novinka," reagoval na jeho slova Guardiola. "Uvidíme, co bude. Je pro nás hodně důležitý. Promluvím s ním," prohlásil španělský kouč.

"Mám rád lidi, kteří hrají i v pozadí, jako on v téhle sezoně. Vím, co dělá. Stará se o spoustu našich hráčů a hvězd, dělá to ve prospěch týmu," ocenil Guardiola hráčův přínos mimo hřiště. "Když chce hráč odejít, úplně to chápu. Nechci, aby tu byl někdo nespokojený. Vzhledem k jeho věku a rodině v Brazílii. Klub mu vyjde vstříc," prohlásil trenér.