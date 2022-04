Manchester United se dohodl s Ten Hagem, píšou nizozemská a britská média

Manchester v listopadu odvolal z funkce trenéra Oleho Gunnara Solskjaera, po němž slavný klub převzal do konce sezony Ralf Rangnick. "Rudým ďáblům" se ale nedaří. V Lize mistrů vypadli už v osmifinále s Atléticem Madrid a v Premier League jsou až na sedmém místě. Reálně jim hrozí, že nepostoupí do evropských pohárů.

United by mohli od příští sezony angažovat Ten Haga, ačkoliv klub odmítl informaci potvrdit. Úspěšný kouč vede Ajax od sezony 2017/18, s klubem získal dva tituly a v roce 2019 s ním postoupil do semifinále Ligy mistrů. Podle deníku The Times je pro něj na Old Trafford připravena smlouva na čtyři roky.