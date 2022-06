Mané potvrdil odchod z Liverpoolu. Fanoušci chtějí, abych přestoupil? Splním jim přání, uvedl

Na Anfield by na oplátku mohl zamířit Robert Lewandowski. O polského ostrostřelce má vedle Angličanů zájem také Barcelona. Dle německých médií by dvojnásobný vítěz ceny FIFA The Best preferoval druhou jmenovanou destinaci, ovšem vzhledem k finančním potížím katalánského celku není možné vyloučit ani Liverpool.