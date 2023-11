Najíždí do vápna jako motorka, chválil Ancelotti klenot Realu

Ve 22. minutě si Bellingham naběhl na přesný centr Davida Alaby z hloubi pole a hlavou překonal brankáře Alexe Mereta. Byl to jeho 15. gól v 16. utkání za Real, který ho koupil v létě za 103 milionů eur (2,43 miliardy korun) z Dortmundu. Už nyní překonal svůj střelecký účet z minulé sezony, kdy se za Borussii trefil čtrnáctkrát.

„Je úžasné, jak chodí do vápna. Najíždí tam jako motorka,“ chválil svého svěřence trenér Carlo Ancelotti v televizním rozhovoru. „Nikdo si nedokázal představit, že se tady adaptuje tak rychle a bude předvádět takovéhle výkony. Překvapuje fanoušky, spoluhráče i soupeře,“ uvedl nejúspěšnější kouč v historii Ligy mistrů, kterou dokázal vyhrát čtyřikrát.

Italského trenéra potěšil i devatenáctiletý Argentinec Nico Paz, který se blýskl v 84. minutě vítězným gólem. „Mám ohromnou radost, je to sen. Chvíli jsem tomu ani nemohl uvěřit,“ uvedl hráč, který poprvé nastoupil za Real až tento měsíc. „Jsem moc rád, že jsem pomohl týmu. Jel jsem na automat, ani nevím, jak jsem to trefil. Spoluhráči se radovali asi ještě více než já. Je to i vzkaz pro mladé hráče: je možné se sem dostat,“ uvedl syn bývalého argentinského reprezentanta Pabla Paze, jenž nastoupil od 65. minuty.