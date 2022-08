Netradiční problém hráčů v Chelsea: Nikdo ji nechce, je prostě prokletá!

"Všichni mi tvrdí, že to číslo je prokleté. Není to tak, že bychom ho vynechali z jiných důvodů," reagoval Tuchel na dotaz, zda klub devítku šetří pro příchod ofenzivní posily. Spekuluje se totiž o příchodu Pierra-Emericka Aubameyanga z Barcelony.

"Nikdo si prostě to číslo nechce vzít. Lidi, co už jsou v klubu delší dobu, mi říkají: Je to tak. Ten a ten hráli s devítkou a přestali dávat góly," přidal německý kouč. "Takže to číslo nikdo nechce a já to chápu, protože jsem také pověrčivý," dodal.