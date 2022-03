Ronaldův hattrick sledovala z hlediště i legenda amerického fotbalu Brady

"Dobrý zápas. Hrál jsi skvěle," řekl podle agentury AP Brady, když se s pětinásobným vítězem Zlatého míče setkal na hřišti. Podle trenéra Ralfa Rangnicka předvedl Ronaldo nejlepší výkon během jeho působení na lavičce "Rudých ďáblů".

Sedmatřicetiletý Ronaldo, jenž předchozí derby se City (1:4) vynechal kvůli zranění, pokořil Tottenham dvakrát už v první půli. Poté, co "Spurs" v 72. minutě vyrovnali na 2:2 po vlastním gólu Harryho Maguirea, naskočil si o devět minut později Ronaldo na rohový kop a hlavičkou rozhodl. Zaznamenal devětačtyřicátý hattrick v klubové kariéře a devětapadesátý celkově. V dresu United ale vstřelil tři góly v jednom zápase teprve podruhé. Dosud se mu to povedlo jen během jeho dřívějšího působení v roce 2008 proti Newcastlu.

"Byl to jeho nejlepší výkon od chvíle, co jsem tady. Ve čtvrtek byl na tréninku v pořádku, takže jsem se rozhodl, že nastoupí od začátku. Byl to od něj i od zbytku týmu fantastický výkon," chválil Rangnick. "Ale zase to dokáže jen ve spolupráci s týmem. Byl to výborný výkon. Nešlo jen o ty tři góly, ale i jak byl kompletní součástí týmů," podotkl německý trenér.

Ronaldo nechal vydařeným výkonem zapomenout i na obavy z minulých dní, kdy se spekulovalo, že není v týmu spokojený a zvažuje odchod. To však záložník Paul Pogba odmítl. "Když máte v týmu nejlepšího útočníka historie, nemůže to být problém. Znovu ukázal, proč je Cristianem Ronaldem," řekl Pogba. "Myslím, že Cristiana každý zná a netřeba o něm víc mluvit. V posledním duelu nehrál, ale teď se vrátil a dal tři góly. On i tým podali brilantní výkon," dodal francouzský reprezentant.

Foto: Russell Cheyne, Reuters Portugalský útočník Cristiano Ronaldo.Foto : Russell Cheyne, Reuters

Hvězdný Ronaldo nasbíral během kariéry už 807 branek a opět se přiblížil nejúspěšnějšímu střelci všech dob Josefu Bicanovi. Tomu komise pro historii a statistiku Fotbalové asociace ČR spočítala v oficiálních zápasech 821 gólů. Počty jsou ale kvůli neúplnosti zdrojů stále předmětem debat.