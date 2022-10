Ronaldo musí odejít, vyzývá legenda Manchesteru United

"Ronaldo roli náhradníka nikdy nepřijme, což je v pořádku. Ale klub se s ním musí domluvit na okamžitém odchodu, nebo uzavřít příměří do mistrovství světa a pak to celé skončit," dodal.

The Cristiano Ronaldo debate is getting 𝗛𝗘𝗔𝗧𝗘𝗗 👀 🍿 pic.twitter.com/4JEN4brAyn

🗣️ "Let me finish!"

"Bylo to podruhé, co Ronaldo nasedl do auta a odjel z Old Trafford ještě před tím, než se do šatny dostali jeho spoluhráči," uvedl Neville. "A jako někdo, kdo atmosféru v kabině zažil, říkám, že to je nepřijatelné," prohlásil.