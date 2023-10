Slavný záložník tepe do kapitána United: Seberte mu pásku

„První, co bych udělal, by bylo, že bych mu sebral pásku. Vím, že je to je velké rozhodnutí, ale Fernandes není správným materiálem pro kapitána,“ poslal Keane radu Ten Hagovi. „Jako hráč je talentovaný, ale co jsem v zápase viděl? Fňuká, sténá, neustálá máchá rukama. To je nepřijatelné,“ dodal.