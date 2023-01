Šokující záběry. Policista po zápase Manchesteru United knokautoval fanouška

Po zápase však před stadionem Old Trafford došlo ke střetu policistů s některými fanoušky Charltonu. Na sociálních sítích z něj začalo kolovat video, které zachycuje jednoho z policistů, který tvrdě srazil k zemi fanouška a nechal ho na ní nehybně ležet.

Podle svědků se strážci zákona chovali zbytečně agresivně a použité násilí bylo nepřiměřené. Muž, který video natočil, uvedl, že incident přišel z ničeho nic, když hostující fanoušci nastupovali do autobusu. „Všichni fanoušci Charltonu se chovali slušně, pár drobných vyrušení během zápasu bylo, to ano, ale vše v rámci mezí," řekl.

Shocking moment Manchester police officer appears to knock out Charlton fan pic.twitter.com/WJcXZRKcKG

Podle jeho svědectví napadený muž neudělal nic, co by mělo vyvolat tak ostrou reakci policisty. „Prostě ho tam nechali. Mohl tam ležet ještě teď," řekl. Zbývající dva policisté totiž odvedli dalšího muže v poutech a společně poté všichni odešli, aniž by si muže ležícího obličejem dolů na mokré zemi někdo všiml.