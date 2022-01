Švédský reprezentační brankář Olsen bude v Aston Ville hostovat z Říma

Brankářská jednička švédské fotbalové reprezentace Robin Olsen znovu opustil AS Řím a do konce sezony bude hostovat v Aston Ville. Birminghamský klub o tom informoval na svém webu. Dvaatřicetiletý gólman by měl 24. března nastoupit proti českému týmu v semifinále play off o postup na letošní mistrovství světa v Kataru.

Foto: @AVFCOfficial, Twitter Švédský reprezentační gólman Robin Olsen bude chytat za Aston Villu.Foto : @AVFCOfficial, Twitter

Olsen v létě 2018 po dobrých výkonech na světovém šampionátu v Rusku přestoupil z Kodaně do Říma, ale v mužstvu "Giallorossi" se mu nedařilo a nedokázal nahradit brazilského předchůdce Alissona. Postupně hostoval v Cagliari, Evertonu a loni na podzim v druholigovém Sheffieldu United. Třiapadesátinásobného švédského reprezentanta Olsena v Aston Ville čeká souboj o místo v brance s Argentincem Emilianem Martínezem, který v této sezoně předvedl několik velkých chyb. Välkommen, Robin Olsen! 🇸🇪 pic.twitter.com/k0CKZNGtsF — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 18, 2022

