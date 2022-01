Trippier by se měl podle médií stát novou posilou Newcastlu

Anglický fotbalový reprezentant Kieran Trippier by se měl podle britských médií stát novou posilou Newcastlu United. Klub se údajně dohodl s Atléticem Madrid na přestupní částce 12 milionů liber (přes 355 milionů korun) a jednatřicetiletý krajní obránce by dnes měl podstoupit v novém působišti zdravotní testy. Rodák z Bury by se stal první posilou severoanglického celku od příchodu nových majitelů ze Saúdské Arábie.

Foto: Susana Vera, Reuters Kierran Trippier (vpravo) z Atlétika Madrid v souboji s Ivanem Balliuem z Vallecana. Foto : Susana Vera, Reuters

Článek Trippier působil v Atléticu od roku 2019, kam přestoupil za 20 milionů liber z Tottenhamu. Ve španělském týmu odehrál 83 zápasů a pomohl mu v minulé sezoně k zisku mistrovského titulu. S anglickým reprezentačním výběrem se stal během loňského léta vicemistrem Evropy. V Newcastlu by se opět setkal s trenérem Eddiem Howem, kterého zná z dřívějšího působení v Burnley. Strakám patří v anglické lize předposlední místo a očekává se, že během zimního přestupového období díky novým majitelům výrazně posílí. Saúdskoarabský investiční fond, který spravuje korunní princ Muhammad bin Salmán, odkoupil severoanglický celek v říjnu od bývalého vlastníka Mikea Ashleyho za 305 milionů liber (přes 9 miliard korun). Minoritními vlastníky Newcastlu zůstaly britská investiční společnost Reuben Brothers a finančnice Staveleyová. Anglie MADE IN ENGLAND: Lukaku? Bez gólů bude mít velký problém

