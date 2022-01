MADE IN ENGLAND: Lukaku? Bez gólů bude mít velký problém

Úplně pominu, že si v dnešní době dovolil poskytnout rozhovor bez vědomí zaměstnavatele. Chelsea za něj zaplatila sto milionů liber. A měsíčně mu posílá na konto více než milion liber. Navíc s kontraktem do června 2026!

Pro mě byla jeho slova nepochopitelná. Od příchodu do klubu hrál pravidelně. Pak utrpěl zranění kotníku, a když se vrátil, měl pozitivní test na covid-19. Trenér jej stavěl v úvodu i přesto, že zmínil potřebu svého svěřence dohnat určité fyzické manko.

A v předešlých utkáních jej logicky šetřil, protože herní výpadek se při intenzitě zápasů v Anglii musí projevit. Navíc pokud pošlete do zápasu nedotrénovaného hráče, jedině riskujete další zranění. Takže Tuchel jednal i v zájmu útočníka samotného, který při vší úctě čtyřmi góly nijak neoslnil.

Klub mu údajně vyměřil pokutu pět set tisíc eur. Ale nemyslím, že by to mělo znamenat konec Lukakua v Chelsea. Trenér Tuchel je velice inteligentní a vnímavý, nepochybně není uražený. Pokud se Lukaku podřídí ku prospěchu týmu, bude hrát. Tuchel má na prvním místě tým. Proto si myslím, že se belgický útočník do sestavy vrátí. Rozhodně však pošramotil svůj obraz v očích fanoušků a veřejnosti.