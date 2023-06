Trofej z Edenu jako zakončení jedné éry? Rice odmítl miliony týdně, stěhování je blízko

„O mé budoucnosti se hodně spekuluje. Zájem z jiných klubů je, ale nakonec mám ve West Hamu ještě dva roky smlouvu. Miluji tento klub, rád za něj hraji a zatím se soustředím jen na to. Uvidíme, co se stane," nechtěl být Rice po velkém triumfu příliš konkrétní.

O přestupu anglického reprezentanta a spoluhráče českých fotbalistů Tomáše Součka a Vladimíra Coufala se mluví rozhodně déle než uplynulou sezonu. „Před rokem a půl jsme mu nabídli 200 tisíc liber týdně (téměř 5,5 milionu korun), odmítl. Nemůžeme udržet hráče, který zde nechce být. Slíbili jsme mu, že může odejít. Sám o to požádal a my musíme sehnat náhradu. Samozřejmě to není něco, co bychom chtěli, aby se stalo," prozradil pro TalkSport předseda West Hamu David Sullivan.