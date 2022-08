United na dně. Opravdu zoufalé, zuří klubová legenda

Měl to být pro historicky nejúspěšnější klub Premier League hladký vstup do nového ročníku. Jenže Manchester United po domácím nezdaru 1:2 s Brightonem dostal na hřišti Brentfordu už během prvního poločasu čtyřgólový příděl. Výsledkem je nula bodů, skoré 1:6 a poprvé od srpna 1992 umístění na chvostu tabulky.

„Nepodařilo se včas získat kvalitní hráče, které Ten Hag potřeboval. Je to nepochopitelné a těžko odpustitelné. Sleduji United už 42 let a nemohu si vzpomenout na tak špatný výkon jako v prvním poločase," kritizoval pro stanici Sky Sports 47letý bývalý obránce Gary Neville, který strávil v United téměř dvacet let a nastoupil za ně do více než 600 duelů.

Právě zmíněný Ten Hag, jenž přišel do Anglie před sezonou z nizozemského Ajaxu, měl být pro United velkou vzpruhou. I když celé léto tvrdil, že má k dispozici skvělý kádr, po výbuchu s Brentfordem obrátil. „Potřebujeme nové posily, kvalitní hráče. Nebude to ale jednoduché," zmínil na pozápasové tiskové konferenci.

Jako zápas mužů proti klukům

Po debaklu se omluvil také fanouškům. „Je mi jich opravdu líto. Toto není způsob, jakým chci hrát a prezentovat se," vzkázal stratég. Čertil se také Neville. „United jsou skvělý a kouzelný klub, angažmá byla největší věc v mém životě a jsem hrdý, že je podporuji. Ale v tuto chvíli je to opravdu zoufalé," neskrýval rozhořčení. Kvůli obdrženým brankám kritizoval zejména nízký výškový průměr týmu a duel s Brentfordem přirovnal k utkání „mužů proti klukům kategorie do 9 let".

Přisadil si i bývalý anglický reprezentant Jamie Redknapp. „Nemohu uvěřit tomu, co sleduji. Nevypadá to, že by hráči projevovali respekt vůči znaku United na prsou. Neukázali dost odvahy a charakteru. Nedokážu si představit, co si musí myslet fanoušci, kteří zaplatili, aby byli na stadionu," konstatoval někdejší hráč Liverpoolu nebo Tottenhamu.

Foto: Ian Walton, ČTK/AP Ani Cristiano Ronaldo (vlevo) či Bruno Fernandes (vpravo) nedokázali ostudu zvrátit.Foto : Ian Walton, ČTK/AP

Ronaldo jen kroutil hlavou

Bídný start očividně štve i největší hvězdu týmu Portugalce Cristiana Ronalda. Ten v sobotu jen nevěřícně přihlížel chybám obrany a chvílemi se zdálo, že si ukroutí hlavu. Po utkání navíc místo poděkování fanouškům zamířil přímo do kabiny. United navíc čeká v dalším kole velmi těžký los, přivítají doma Liverpool. I když ho v přípravě dokázali porazit vysoko 4:0, v minulém ročníku schytali debakly 0:5 a 0:4.