V Německu se přetahují o Krále. V Anglii byl přitom označen za nejhorší posilu v historii

Fotbalový reprezentant Alex Král by mohl po ročním hostování ve West Hamu zamířit ze Spartaku Moskva do německé ligy. O čtyřiadvacetiletého záložníka má podle serveru německé televizní stanice Sky Sport zájem hned několik klubů, a to Hertha Berlín, Bayer Leverkusen a Lipsko. Král zaujal i bundesligového nováčka Schalke, který si ho však prý nemůže z finančních důvodů dovolit.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo O záložníka české fotbalové reprezentace Alexe Krále je zájem v bundeslize.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek V Hertě by se Král sešel s bývalým kapitánem české reprezentace Vladimírem Daridou. Oporou Leverkusenu je útočník Patrik Schick a novou posilou Bayeru se nedávno stal Adam Hložek ze Sparty. Trenérem Lipska je Domenico Tedesco, který Krále zná ze společného působení ve Spartaku. Král se ve West Hamu na rozdíl od dalších českých reprezentantů Tomáše Součka a Vladimíra Coufala neprosadil. Za United odehrál jen šest utkání, v anglické lize nastoupil na jedinou minutu. Na fanouškovských stránkách West Hamu, hammers.news, byl označen za jednu z nejhorších posil v historii. Anglie Kisel potvrdil konec Krále ve West Hamu. Kde o něm jedná? V minulosti Král oblékal dres Teplic a Slavie, odkud v srpnu 2019 přestoupil v přepočtu za 310 milionů korun do Spartaku.

Reklama