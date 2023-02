Vítězná dynastie, kouč od tvrďáka Magatha i boj o záchranu. Tohle čeká Vaclíka!

„Psal jsem ve středu Tomášovi, ať Marka pozdravuje. Měl jsem s ním dobrý vztah. Byl v Hertě tři měsíce, je to férový člověk, rodinný typ, má tři děti. Co se týká trénování, byl ve stínu Magatha, ale co jsem vypozoroval, je mu vlastní typický anglický styl. Vyžaduje bojovnost, důraz v soubojích. Do každého tréninku i zápasu by maximálně zapálený. Přišel s ohromnou energií, snažil se nás vyburcovat. Je to dobrý trenér," říká dlouholetá opora Herty, záložník Vladimír Darida, který v zimě přestoupil do Arisu Soluň.