West Ham konečně vyhrál, Moyes předčil Lamparda v souboji trenérů na odstřel

Jeho radost byla ještě znásobena faktem, že se svoji partnerkou Dani čeká dvojčata, což fanouškům oznámil den před zápasem. „Bylo těžké to přede všemi tajit. O to výjimečnější je, že se mi hned den po zveřejnění (této zprávy) podařilo skórovat," těšilo Bowena, který oslavu svého prvního gólu věnoval tradičním fotbalovým způsobem právě svým nenarozeným potomkům. Kromě toho také svým dvoubrankovým počinem dost možná zachránil angažmá trenéru Moyesovi. „Věděli jsme, co je v sázce," neskrýval 26letý Angličan.