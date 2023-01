West Ham se propadl mezi sestupující, Souček šel po hodině ze hřiště. Příště už musíme vyhrát, velí kapitán

West Ham mohl přitom jít do klíčového zápasu povzbuzen středečním pohárovým vítězstvím nad Brentfordem (1:0), kterým se mu podařilo ukončit sérii sedmi soutěžních duelů bez výhry. Branka Daniela Podenceho z úvodu druhého dějství ale rozhodla o tom, že čekání Kladivářů na plný bodový zisk v Premier League bude ještě nějakou chvíli pokračovat.

On i jeho spoluhráči sice po inkasovaném gólu zařadili vyšší rychlostní stupeň a opticky kontrolovali hru, výraznější množství příležitostí se jim ale vytvořit nepodařilo. Kladiváře musí další ztráta mrzet i z toho důvodu, že se jednalo o typické utkání „za šest bodů". Ještě před víkendem měli totiž na svého dnešního soupeře jednobodový náskok, porážka je ale odsunula do pásma sestupu. „Nejsme tam, kde bychom chtěli. Jediné, co mohu říci je, že příští týden už prostě musíme zvítězit," uvědomuje si kapitán Declan Rice.